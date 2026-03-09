El Estado

Lunes 9 de marzo de 2026

Ciudadanas cuestionan a diputada de Morena por colaborar con asistente señalado por misoginia

En el marco del Día Internacional de las Mujeres (8M), ciudadanas criticaron a una diputada de Morena luego de que fuera captada grabando un video en el recién remodelado puente de Riberas de Sacramento, acompañado de un colaborador señalado previamente por conductas misóginas.

El colaborador, identificado como Adrián S., alias “Chupas TV”, había sido acusado de misoginia por regidoras del municipio y se presumía que había renunciado. Sin embargo, imágenes difundidas por un periodista local muestran que continuaba trabajando con la legisladora durante la grabación.

El hecho generó indignación en redes sociales. Algunas ciudadanas cuestionaron que, a pesar de las acusaciones, el asistente siga protegido por la diputada.

“Si eso hace con un empleado y lo protege, ¿qué nos espera a quienes denunciemos acoso, pensando que como mujer y diputada nos puede ayudar?”, expresó una de las denunciantes.

Hasta el momento, la diputada no ha emitido un posicionamiento público sobre la situación. Según denuncias difundidas en redes, los videos fueron publicados por Francisca Ríos el mismo viernes, día en que la legisladora fue vista realizando la grabación, mientras vecinos del sector también reportaron su presencia en la zona.

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

