Martes 18 de noviembre de 2025

Ciudadanos reportan patrulla estatal expulsando humo en el Periférico de la Juventud

Ciudadanos captaron el momento en que una patrulla de la Policía Estatal emitía humo mientras circulaba por el Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Universidad de Oxford.

Según los testigos, la unidad comenzó a expulsar humo blanco mientras avanzaba por la lateral de la vialidad, aumentando la emisión conforme continuaba su recorrido, lo que generó preocupación entre los conductores y transeúntes.

Los ciudadanos que presenciaron la situación grabaron un video que fue compartido con distintos medios locales, evidenciando el estado de la patrulla y la posible necesidad de revisión mecánica.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido comentarios sobre el incidente ni sobre las medidas que se tomarán para evitar riesgos a la ciudadanía.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

