Claudia Sheinbaum aclara que no hay investigación contra ex Secretario de Marina por huachicol

Jueves 19 de febrero de 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que exista una investigación abierta en contra del ex Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por huachicol.

“No hay línea de investigación contra el Secretario, y está abierta una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible”, señaló desde Palacio Nacional.

Sheinbaum fue cuestionada sobre la divulgación de audios del ex Secretario Ojeda y del Contraalmirante Fernando Guerrero, en los que denunciaban actos de corrupción encabezados por Fernando Farías Laguna y otros miembros de la Marina.

“Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina que el propio almirante denunció en su momento, y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). Hay que esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía”, dijo la mandataria.

Sobre posibles extradiciones, Sheinbaum mencionó que existen solicitudes para algunos empresarios detenidos en Estados Unidos relacionados con el huachicol fiscal, aunque la información corresponde a la FGR. “La Fiscalía es quien tiene que dar la información si es que así se puede en el marco de la investigación”, afirmó.

El caso tiene relación con los homicidios de miembros de la Marina, entre ellos el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el 8 de noviembre pasado en Manzanillo, Colima, tras denunciar a los hermanos Farías Laguna por encabezar una red de huachicol fiscal en puertos y aduanas.

Actualmente, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías está detenido en el Penal del Altiplano, mientras que su hermano, el Contralmirante Fernando Farías, continúa prófugo, ambos acusados de liderar dicha red de contrabando de combustible.