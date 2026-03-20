Claudia Sheinbaum anuncia obligatoriedad de pagos digitales en gasolinas y casetas

Viernes 20 de marzo de 2026

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de este año será obligatorio realizar pagos digitales en estaciones de gasolina y casetas de peaje, como parte de la estrategia para acelerar la digitalización del sistema financiero en el país.

Durante su intervención en la 89 Convención Bancaria, Sheinbaum destacó que la medida busca ampliar el uso de medios electrónicos de pago y reducir el uso de efectivo en sectores clave de la economía. “Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital”, señaló.

El anuncio se enmarca en un proceso más amplio de digitalización orientado a facilitar las transacciones y fortalecer la inclusión financiera, impulsando esquemas como CoDi y DiMo.

Por su parte, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, indicó que la banca eliminará temporalmente la tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras para incentivar el uso de medios electrónicos y facilitar transacciones más accesibles en estaciones de combustible, transporte y casetas. Además, destacó que se trabajará en la simplificación de plataformas y reducción de costos en operaciones digitales para millones de mexicanos.