Claudia Sheinbaum atribuye falla del SAT a ruptura de un cable de fibra óptica

Jueves 19 de febrero de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la interrupción registrada en el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que afectó las operaciones de aduanas, se debió a la ruptura de un cable de fibra óptica.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la rotura del cable interrumpió la comunicación de datos por un periodo determinado, aunque el servicio fue restablecido tras la reparación inmediata de la infraestructura dañada.

Sheinbaum señaló que ya se investiga la causa específica del rompimiento, ya que no se había presentado un incidente similar anteriormente. “Se está viendo la causa de por qué se quebró la fibra óptica”, precisó.

La presidenta adelantó que, además de esclarecer el origen del daño, se analiza la implementación de un sistema redundante con cables paralelos, con el objetivo de evitar que una falla similar vuelva a paralizar operaciones estratégicas del comercio exterior.

“Se está buscando un esquema para que haya un sistema paralelo que evite que sucedan estas circunstancias”, indicó, al destacar que este tipo de fallas genera costos importantes para la actividad económica.