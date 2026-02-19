México

7.52°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 19 de febrero de 2026

Claudia Sheinbaum atribuye falla del SAT a ruptura de un cable de fibra óptica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la interrupción registrada en el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que afectó las operaciones de aduanas, se debió a la ruptura de un cable de fibra óptica.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la rotura del cable interrumpió la comunicación de datos por un periodo determinado, aunque el servicio fue restablecido tras la reparación inmediata de la infraestructura dañada.

Sheinbaum señaló que ya se investiga la causa específica del rompimiento, ya que no se había presentado un incidente similar anteriormente. “Se está viendo la causa de por qué se quebró la fibra óptica”, precisó.

La presidenta adelantó que, además de esclarecer el origen del daño, se analiza la implementación de un sistema redundante con cables paralelos, con el objetivo de evitar que una falla similar vuelva a paralizar operaciones estratégicas del comercio exterior.

“Se está buscando un esquema para que haya un sistema paralelo que evite que sucedan estas circunstancias”, indicó, al destacar que este tipo de fallas genera costos importantes para la actividad económica.

Emite Protección Civil recomendaciones por fuertes vientos en la capital

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Aprueban donación de predio para impulsar el Boulevard Luis H. Álvarez en Chihuahua

Vecinos de Los Álamos denuncian aumento de robos y piden mayor vigilancia en Aldama

Señalamientos de Scherer Ibarra no bastan para indagatorias, dice Buenrostro

Congreso de Perú elige a José María Balcázar como presidente interino tras destitución de José Jerí
Falla en sistema del SAT colapsa aduanas y puertos por varias horas
Conmemoran en Palacio de Gobierno el 113 aniversario del Ejército Mexicano
Hombre muere en el centro de Chihuahua tras presunto infarto
ASF detecta que Pemex tarda más de un año en pagar a proveedores
Explosión en tienda de pirotecnia en China deja al menos 12 muertos
Gobernadora de Chihuahua cuestiona posible regreso de Marx Arriaga a la UACJ
Trump evalúa ataque militar contra Irán mientras EE. UU. refuerza su presencia en Medio Oriente

Municipios

Más Noticias

El jefe del Comando Sur de EE. UU. se reúne en Caracas con la presidenta encargada y altos ministros venezolanos
Aprueban donación de predio para impulsar el Boulevard Luis H. Álvarez en Chihuahua
Alerta por ráfagas de hasta 75 km/h y posible tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua