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Martes 21 de abril de 2026

Claudia Sheinbaum confirma posible colaboración de agentes de EU en caso de Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los dos agentes estadounidenses fallecidos en un accidente entre Morelos y Guachochi sí se encontraban realizando labores en México, reconociendo que existía trabajo conjunto con autoridades nacionales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que se mantiene una investigación en curso para esclarecer las funciones específicas de los agentes, así como la agencia a la que pertenecían, luego de versiones que apuntan a la CIA.

Sheinbaum también destacó que el caso genera dudas tras el cambio de versión del fiscal estatal y subrayó que se analizará si hubo alguna violación a la legislación federal, que regula la participación de personal extranjero en el país.

Finalmente, informó que el tema ya fue abordado con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y adelantó que continuará el diálogo bilateral para revisar el alcance de estos hechos.

Investigan posible participación de la CIA tras muerte de agentes en Chihuahua

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