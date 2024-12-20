Claudia Sheinbaum destaca obras en Chihuahua durante su Primer Informe de Gobierno

Lunes 1ro de septiembre de 2025

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó al estado de Chihuahua en su Primer Informe de Gobierno, resaltando avances significativos en infraestructura tanto de salud como de transporte y agua.

En materia de salud, destacó la conclusión del Hospital General Regional número 2 del IMSS en Ciudad Juárez, obra fundamental para la atención médica en la frontera norte del estado.

Respecto a infraestructura de comunicaciones y transporte, la mandataria hizo referencia a dos importantes proyectos carreteros en proceso de construcción:

• La carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta a Sonora con Chihuahua por la zona norte.

• La carretera Guaymas-Chihuahua, que une ambos estados a través de la Sierra.

En el ámbito hidráulico, Sheinbaum mencionó un programa histórico de tecnificación de riego agrícola en 18 distritos del país, incluyendo a Chihuahua, con el objetivo de mejorar la eficiencia y productividad en el sector agrícola.

“Por primera vez en la historia desarrollamos un programa ambicioso de tecnificación de riego agrícola en 18 distritos”, indicó durante su informe.

Estas obras forman parte de los compromisos del gobierno federal para impulsar el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida en Chihuahua y otras entidades del país.