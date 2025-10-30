El Estado

25.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 30 de octubre de 2025

Claudia Sheinbaum firma decreto para expropiar terrenos en Nextlalpan y construir puente hacia el AIFA

Nextlalpan, Estado de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para expropiar cinco terrenos privados que suman 24,384 metros cuadrados (2.43 hectáreas) para la construcción del Puente Superior Vehicular Nextlalpan, que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El decreto, publicado por el Gobierno de México, establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) procederá a la ocupación inmediata de los terrenos y construcciones, sin que pueda ser suspendida mediante medios de defensa judicial.

Los propietarios recibirán indemnización basada en avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y tienen diez días hábiles para controvertir el monto asignado. Además, el decreto señala que si los terrenos no se destinan al proyecto dentro de cinco años, los afectados podrán ejercer acciones legales en un plazo de dos años.

El puente permitirá mejorar la circulación hacia el AIFA y forma parte de la infraestructura complementaria de la línea 1 del Tren Suburbano que conectará la estación Lechería con la terminal aérea, agilizando el traslado desde la Ciudad de México.

