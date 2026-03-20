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Viernes 20 de marzo de 2026

Claudia Sheinbaum impulsa pagos digitales en casetas y gasolineras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, como parte de los acuerdos de la Convención Nacional Bancaria, se promoverá el uso de aplicaciones digitales para el pago en casetas de peaje y estaciones de gasolina en todo el país.

Sheinbaum explicó que las aplicaciones, desarrolladas por el Banco de México, no generarán comisiones y permitirán agilizar el tráfico vehicular y hacer más eficientes las casetas.

La presidenta destacó que la meta es que, durante este año, el uso de estos pagos digitales se vuelva generalizado en todo México, en línea con la estrategia de digitalización del sistema financiero del país.

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