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Lunes 20 de abril de 2026

Claudia Sheinbaum pide a Embajada de EE.UU. aclarar actuación de agentes en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no tenía conocimiento de una posible colaboración directa entre personal de la Embajada de Estados Unidos en México y autoridades del estado de Chihuahua, por lo que solicitó una aclaración sobre el actuar de dichos agentes en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que ya se requirió información tanto al Gobierno estatal como a autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos.

Lo anterior surge tras el accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara, en el que perdieron la vida dos agentes estadounidenses y el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes.

Sheinbaum señaló que el Gabinete de Seguridad analiza si existió alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional, al reiterar que la política del Gobierno federal permite la cooperación e intercambio de inteligencia con Estados Unidos, pero no contempla operaciones conjuntas.

“No hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire”, subrayó.

Asimismo, precisó que la colaboración en materia de seguridad es de carácter federal, por lo que cualquier coordinación a nivel estatal requiere autorización de la federación, conforme a la Constitución.

La presidenta también cuestionó versiones previas emitidas por autoridades de Chihuahua que sugerían conocimiento del Gobierno federal sobre el operativo.

Respecto a los agentes estadounidenses fallecidos, indicó que será la Embajada quien determine la información que pueda hacerse pública, sin comprometer la seguridad ni las investigaciones en curso.

Finalmente, informó que existe comunicación con el embajador Ron Johnson y que se buscará establecer diálogo para aclarar el marco de actuación de agencias extranjeras en México.

La mandataria expresó sus condolencias por el fallecimiento de los tres involucrados y reiteró la disposición del Gobierno de México para colaborar dentro del marco legal.

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