Claudia Sheinbaum propone tope de 70 mil pesos a pensiones de altos mandos

Miércoles 18 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer un tope máximo de 70 mil pesos mensuales a las pensiones de exfuncionarios de alto nivel del gobierno federal, luego de revelar que actualmente existen jubilaciones que alcanzan hasta un millón de pesos al mes.

La mandataria precisó que la propuesta no afectará a trabajadores de base ni a quienes cuentan con contratos colectivos, como el personal sindicalizado de Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Petróleos Mexicanos (Pemex), sino exclusivamente a altos mandos y personal de confianza. El nuevo límite equivaldría a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal y aplicaría hacia adelante, es decir, no tendría efectos retroactivos.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un diagnóstico sobre las pensiones más elevadas dentro de la administración pública federal, las cuales calificó como “exorbitantes” y fuera de proporción respecto a los promedios nacionales. Señaló que en algunos casos los montos superan incluso el salario de la propia presidenta.

Principales cifras expuestas

Luz y Fuerza del Centro (en liquidación)

14,073 extrabajadores.

Costo anual: 28,074 millones de pesos.

67% recibe entre 100 mil y 1 millón de pesos mensuales.

3,504 perciben más que la presidenta.

Se subsidia ISR con 2,367 millones de pesos de recursos públicos.

Pemex (régimen de confianza)

22,316 jubilados.

Costo anual: 24,844 millones de pesos.

544 reciben más que la presidenta.

CFE (régimen de confianza)

54,008 jubilados.

Costo anual: 40,950 millones de pesos.

2,199 perciben más que la titular del Ejecutivo.

Nafin, Banobras y Bancomext también registran casos de jubilaciones superiores a las pensiones más altas del ISSSTE y del IMSS, así como percepciones mayores al salario presidencial en decenas de casos.

Sheinbaum subrayó que resulta incompatible con la política de austeridad mantener pensiones millonarias para exdirectivos que ocuparon cargos de alto nivel por periodos relativamente cortos. “No podemos seguir pagando un millón de pesos mensuales de pensión con recursos del pueblo”, afirmó.

La reforma deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión. De ser avalada, el nuevo tope aplicaría a futuras pensiones de altos mandos como parte de la estrategia para eliminar privilegios en la administración pública federal.