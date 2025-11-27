Claudia Sheinbaum recibe documento del Senado sobre fiscal Gertz Manero; aún analiza postura

Jueves 27 de noviembre de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que recibió un documento del Senado relacionado con la situación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aunque aclaró que aún lo está analizando junto con su equipo jurídico antes de emitir una postura oficial.

Ante versiones sobre una posible salida del fiscal, Sheinbaum indicó que no ha tenido comunicación directa con él y pidió esperar a que se realice la revisión formal del documento. “Lo que puedo informar es que recibí una carta del Senado, la estoy analizando y mañana les daremos información”, dijo.

Respecto a la gestión de Gertz Manero, la mandataria destacó que ha realizado “un buen trabajo” y subrayó la coordinación con el Gobierno Federal en distintos temas, aunque reconoció que aún se requiere una mayor articulación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, especialmente en asuntos de seguridad.