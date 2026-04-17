Claudia Sheinbaum renueva PACIC; canasta básica se mantiene en 910 pesos

Viernes 17 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, manteniendo en 910 pesos el costo de la canasta básica para una familia de cuatro personas.

El acuerdo, alcanzado tras más de dos horas de reunión en Palacio Nacional, incorpora un nuevo compromiso: reducir el precio de alimentos perecederos, particularmente aquellos que presionan la inflación como el jitomate.

Además, se definió reforzar la señalización de productos en tiendas y mantener mesas de trabajo permanentes entre Gobierno e iniciativa privada para contener alzas en precios.

Entre los compromisos concretos, destaca el anuncio de SuKarne, que reducirá en 5% el precio del bistec de res, con la expectativa de que otras empresas se sumen gradualmente.

El PACIC continuará como un mecanismo de coordinación entre el Gobierno federal y el sector productivo, con participación activa de industrias alimentarias, distribuidores y cadenas comerciales.

Por su parte, representantes del sector de la tortilla aseguraron que no existe intención de aumentar precios, aunque reconocieron presiones en insumos como la harina. En ese sentido, se acordó abrir diálogo con empresas como Gruma para revisar costos.

Empresarios que participaron en el encuentro destacaron el tono firme del Gobierno federal en la negociación, enfocado en mantener la estabilidad de precios y proteger el poder adquisitivo de las familias.