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Viernes 10 de abril de 2026

Claudia Sheinbaum viajará a Barcelona para reunión internacional de gobiernos progresistas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 18 de abril realizará un viaje a Barcelona, España, para participar en una reunión internacional de gobiernos progresistas.

El encuentro, detalló durante La Mañanera, fue convocado por un grupo de líderes internacionales, en una iniciativa impulsada originalmente por el presidente de Chile, Gabriel Boric.

A la reunión asistirán también mandatarios como Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Pedro Sánchez, de España; y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Sheinbaum señaló que la decisión de participar se tomó apenas un día antes del anuncio y precisó que se tratará de un viaje breve: “vamos y venimos”, expresó.

Chihuahua solicita integrarse a programa federal de apoyo ganadero ante cierre de exportaciones a EE.UU.

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