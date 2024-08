Clausura Gobernación Estatal 6 establecimientos en la última semana

Lunes 12 de agosto de 2024

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, informó que durante la semana del 5 al 11 de agosto, se llevaron a cabo un total de 266 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con resultado de 6 clausuras.

Las clausuras fueron las siguientes:

• Tienda de abarrotes “SuperSix Feldespato”, por violación de giro y copia simple de bebidas alcohólicas (Juárez)

• Tienda de abarrotes “El Roble”, por no contar con permisos (Juárez)

• “Jaime´s Restaurante Bar”, por falta de revalidación 2024 (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Chi Six Mis Bebes”, por violación de giro (Juárez)

• Establecimiento “La Vicente”, por no contar con permisos (Juárez)

• Restaurante “El Bandido”, por no contar con permisos (Juárez)

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en esta materia en todo el territorio estatal.