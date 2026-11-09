Clausura Gobernación Estatal nueve establecimientos tras 314 inspecciones en Chihuahua

Lunes 9 de noviembre de 2026

La Subsecretaría de Gobernación del Estado realizó 314 inspecciones a establecimientos dedicados a la venta y comercialización de bebidas alcohólicas durante la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026, acciones que derivaron en la clausura de nueve negocios por diversas irregularidades.

De acuerdo con el reporte oficial, cuatro establecimientos fueron clausurados en Chihuahua capital, tres en Ciudad Juárez, uno en Delicias y otro en Julimes, principalmente por incumplimiento de horarios, violaciones al giro autorizado, falta de permisos y actas administrativas no atendidas.

En Chihuahua capital destacó la clausura del Palenque de Expogan, debido a que operaba fuera del horario permitido. También fue cerrado el restaurante bar Teofilitos, luego de registrarse una riña en sus instalaciones.

Asimismo, Gobernación Estatal clausuró el centro nocturno El Show y la cantina Las Tres Piedras, ambos por contar con actas administrativas que no fueron atendidas.

En el municipio de Delicias se procedió al cierre de la cantina Salón Oasis, mientras que en Julimes fue clausurado Julimes Bar, en ambos casos por operar fuera del horario establecido.

Por otra parte, en Ciudad Juárez fueron clausuradas las tiendas de abarrotes Six Abril y Six Juanito, debido a violaciones al giro autorizado para su funcionamiento.

En esa misma ciudad, las autoridades cerraron el establecimiento Súper 4, al detectar que operaba sin el permiso correspondiente.

Las acciones forman parte de las labores de inspección y vigilancia que realiza la Subsecretaría de Gobernación para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas en el estado.

El balance semanal concluyó con 314 inspecciones y nueve clausuras distribuidas en cuatro municipios de Chihuahua.