Clima de Hoy: Cielo Parcialmente Nuboso y Posible Lluvia Débil por la Noche

Lunes 15 de septiembre de 2025

Este lunes, la jornada comenzará con nubes y claros, acompañada de una temperatura agradable en torno a los 19°C, según el último informe meteorológico. Las condiciones seguirán siendo estables durante las primeras horas del día, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin mayores contratiempos.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas ascenderán hasta alcanzar máximas cercanas a los 29°C, lo que podría generar sensación de bochorno en algunas zonas. Se recomienda mantenerse bien hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad.

Por la noche, las condiciones climáticas podrían cambiar ligeramente, ya que existe una probabilidad del 20% de lluvia débil. El cielo continuará parcialmente cubierto y se espera una disminución en la temperatura hasta los 22°C, lo que podría generar una ligera sensación de frescura.

Los vientos soplarán del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h, contribuyendo a una leve sensación térmica más fresca en algunas zonas expuestas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas de protección necesarias ante cualquier cambio brusco de temperatura, especialmente en personas vulnerables como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Se sugiere llevar consigo un paraguas liviano por la noche y vestir en capas durante el día para adaptarse a los cambios térmicos que puedan presentarse.