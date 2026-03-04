El Estado

19.91°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) dio inicio esta semana a la Jornada Académica y Cultural 2026, un programa que se llevará a cabo en los 31 planteles del estado y que busca incentivar la participación estudiantil en actividades académicas y culturales, así como fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Estatal, más de 42 mil estudiantes participan en disciplinas que incluyen ensayo filosófico, pintura y dibujo, fotografía, cómics y manga, grupos vocales y musicales, solista instrumental, canto solista, además de actividades como “Shark Tank”, rally matemático, baile moderno, oratoria, declamación, cuenta cuentos y lanzamiento de cohetes.

Los estudiantes ganadores en cada plantel avanzarán a la etapa Interbachilleres Regional, que se celebrará del 24 al 30 de abril, donde competirán por reconocimientos estatales.

El director general del Cobach, Reyes Humberto De las Casas, destacó que la jornada reafirma el compromiso de la institución con una educación integral, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, la expresión artística y el espíritu de superación entre el alumnado.

“Con estas actividades buscamos que los jóvenes descubran y potencien sus talentos, al mismo tiempo que se integran y fortalecen su sentido de comunidad escolar”, señaló el funcionario.

La Jornada Académica y Cultural 2026 se realizará de manera simultánea en todos los planteles, marcando un espacio de aprendizaje, competencia y convivencia para los estudiantes del Colegio de Bachilleres.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"

Asume Servando Chávez Tiznado la Coordinación de Educación de la Zona Sur
Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026
España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán
Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua
Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día
Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán
Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico
Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral
Detiene SSPE a masculino armado en Ciudad Juárez
Jorge Medina y Josi Cuen llegarán a Chihuahua con “La Máquina del Tiempo Tour”