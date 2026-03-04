Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles

Miércoles 4 de marzo de 2026

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) dio inicio esta semana a la Jornada Académica y Cultural 2026, un programa que se llevará a cabo en los 31 planteles del estado y que busca incentivar la participación estudiantil en actividades académicas y culturales, así como fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Estatal, más de 42 mil estudiantes participan en disciplinas que incluyen ensayo filosófico, pintura y dibujo, fotografía, cómics y manga, grupos vocales y musicales, solista instrumental, canto solista, además de actividades como “Shark Tank”, rally matemático, baile moderno, oratoria, declamación, cuenta cuentos y lanzamiento de cohetes.

Los estudiantes ganadores en cada plantel avanzarán a la etapa Interbachilleres Regional, que se celebrará del 24 al 30 de abril, donde competirán por reconocimientos estatales.

El director general del Cobach, Reyes Humberto De las Casas, destacó que la jornada reafirma el compromiso de la institución con una educación integral, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, la expresión artística y el espíritu de superación entre el alumnado.

“Con estas actividades buscamos que los jóvenes descubran y potencien sus talentos, al mismo tiempo que se integran y fortalecen su sentido de comunidad escolar”, señaló el funcionario.

La Jornada Académica y Cultural 2026 se realizará de manera simultánea en todos los planteles, marcando un espacio de aprendizaje, competencia y convivencia para los estudiantes del Colegio de Bachilleres.