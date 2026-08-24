Códigos QR desplazarán al código de barras en supermercados y tiendas

Lunes 24 de agosto de 2026

Ciudad de México.- Los tradicionales códigos de barras podrían comenzar a desaparecer de supermercados y tiendas departamentales ante la adopción de nuevas tecnologías como códigos QR y sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), que permitirán agilizar el cobro y ofrecer mayor información sobre cada producto.

José Andrés Carlberg Smith, director de EAS Systems, explicó que esta transformación permitirá que, en el futuro, los consumidores pasen su carrito por una zona de cobro donde los productos podrán ser identificados automáticamente, sin necesidad de escanearlos uno por uno, lo que reduciría considerablemente las filas en las cajas.

La transición también tendrá repercusiones laborales, pues la automatización de los procesos de cobro podría reducir la necesidad de cajeros, conforme las cadenas comerciales incorporen estas tecnologías.

Además del precio y la identificación del producto, los nuevos códigos bidimensionales permitirán consultar información adicional. En una prenda, por ejemplo, el consumidor podría conocer tallas y colores disponibles, características, fotografías y otros productos relacionados.

Juan Pablo Gómez, director de Productos y Tecnología de GS1 México, señaló que se espera una adopción generalizada de esta tecnología hacia finales de 2027 y principios de 2028. Actualmente, indicó, cerca de 10 mil empresas en México ya avanzan en la incorporación de códigos 2D.

De acuerdo con especialistas del sector, cadenas como Walmart, Liverpool y Zara ya estarían solicitando a sus proveedores incorporar los nuevos códigos en los empaques de sus mercancías.

La transformación marcaría uno de los cambios más importantes en la identificación comercial desde la introducción del código de barras, con sistemas capaces de ofrecer más información, agilizar las compras y avanzar hacia procesos de cobro cada vez más automatizados.