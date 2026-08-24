México

23.62°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 24 de agosto de 2026

Códigos QR desplazarán al código de barras en supermercados y tiendas

Ciudad de México.- Los tradicionales códigos de barras podrían comenzar a desaparecer de supermercados y tiendas departamentales ante la adopción de nuevas tecnologías como códigos QR y sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), que permitirán agilizar el cobro y ofrecer mayor información sobre cada producto.

José Andrés Carlberg Smith, director de EAS Systems, explicó que esta transformación permitirá que, en el futuro, los consumidores pasen su carrito por una zona de cobro donde los productos podrán ser identificados automáticamente, sin necesidad de escanearlos uno por uno, lo que reduciría considerablemente las filas en las cajas.

La transición también tendrá repercusiones laborales, pues la automatización de los procesos de cobro podría reducir la necesidad de cajeros, conforme las cadenas comerciales incorporen estas tecnologías.

Además del precio y la identificación del producto, los nuevos códigos bidimensionales permitirán consultar información adicional. En una prenda, por ejemplo, el consumidor podría conocer tallas y colores disponibles, características, fotografías y otros productos relacionados.

Juan Pablo Gómez, director de Productos y Tecnología de GS1 México, señaló que se espera una adopción generalizada de esta tecnología hacia finales de 2027 y principios de 2028. Actualmente, indicó, cerca de 10 mil empresas en México ya avanzan en la incorporación de códigos 2D.

De acuerdo con especialistas del sector, cadenas como Walmart, Liverpool y Zara ya estarían solicitando a sus proveedores incorporar los nuevos códigos en los empaques de sus mercancías.

La transformación marcaría uno de los cambios más importantes en la identificación comercial desde la introducción del código de barras, con sistemas capaces de ofrecer más información, agilizar las compras y avanzar hacia procesos de cobro cada vez más automatizados.

Así lucirá el Paso Superior Fuerza Aérea

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Abaten en San Juanito a “El 19” o “El Roy” tras enfrentamiento con la AEI; reportan dos agentes heridos

Dejan pintas de protesta en Facultad de Derecho de la UACH

“La persona más sana del planeta” enfrenta inesperado diagnóstico

Mientras Morena intenta apagar sus crisis, los mexicanos siguen esperando resultados: Isela Martínez
Renán Barrera deja dirigencia nacional del PAN y critica decisiones de Jorge Romero
Cerrará “La Cafe de Lito” tras años de servicio en la Facultad de Artes de la UACH
DEA pone en la mira a funcionarios mexicanos que presuntamente protegen al CJNG
Buscan a Héctor Fernando Abrego Solís; desapareció en Jiménez
“El 19” era objetivo prioritario de la FGE; tenía dos órdenes de aprehensión por homicidio
Municipio y UACH realizarán homenaje a Pancho Barrio el 5 de septiembre
Defensa de César Duarte promoverá amparo tras negativa de sobreseer causa penal

Municipios

Más Noticias

Ayuntamiento espera notificaciones para conocer si impugnarán resolución del caso Mápula
Suma Rosy Carmona 96 nuevas afiliaciones con “PRI hasta tu domicilio”
Megaoperativo contra el CJNG deja 20 detenidos en tres estados