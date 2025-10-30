El Estado

25.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 30 de octubre de 2025

Coesvi entrega 40 escrituras a ciudadanos de seis municipios

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI) entregó 40 escrituras públicas a ciudadanos de seis municipios del estado, como parte del programa “Juntos Escrituramos tu vivienda”, que busca otorgar certeza jurídica sobre la propiedad de terrenos y domicilios.

El evento se realizó en las instalaciones de COESVI, ubicadas sobre la calle Victoria, en la Zona Centro de la ciudad de Chihuahua. Los beneficiarios provienen de los municipios de Aquiles Serdán, Aldama, Camargo, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Chihuahua.

La acción refuerza el compromiso del organismo por garantizar derechos de propiedad a los ciudadanos, contribuyendo a la seguridad jurídica y al fortalecimiento de la tenencia de la vivienda en la entidad.

Refuerza Policía Vial operativos en el Periférico de la Juventud tras accidente mortal

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación por falta de insumos

Jugará futbolista chihuahuense en la Copa del Mundo Sub-17 en Qatar

Aprueban Paquete Económico 2026 con nuevos impuestos y mayores facultades al SAT

Claudia Sheinbaum firma decreto para expropiar terrenos en Nextlalpan y construir puente hacia el AIFA
Detienen a escolta de la Fiscalía con 600 cartuchos y mira telescópica en Ciudad Juárez
Histórico: Aplicarán 100% de descuento en recargos del Predial
Programan audiencia de ampliación de investigaciones contra Salvador Humberto S. M., “El Verín”
Revisan avances del Fideicomiso del Centro Histórico de Chihuahua
Beneficia IMM a colaboradoras de Alsuper con descuentos
“Chihuahua es aventura” celebrará 30 años de FITA con 100 eventos
Detienen a Leonardo Arturo “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, ligado al CJNG

Municipios

Más Noticias

Amazon presenta nueva línea de dispositivos Echo con IA avanzada y sensores Omnisense
Senador Mario Vázquez denuncia aumento de deuda y afectaciones para mexicanos tras aprobación de Ley de Ingresos 2026
Inicia Gobierno del Estado rehabilitación de la carretera Parral – El Granillo