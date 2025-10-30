Coesvi entrega 40 escrituras a ciudadanos de seis municipios

Jueves 30 de octubre de 2025

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI) entregó 40 escrituras públicas a ciudadanos de seis municipios del estado, como parte del programa “Juntos Escrituramos tu vivienda”, que busca otorgar certeza jurídica sobre la propiedad de terrenos y domicilios.

El evento se realizó en las instalaciones de COESVI, ubicadas sobre la calle Victoria, en la Zona Centro de la ciudad de Chihuahua. Los beneficiarios provienen de los municipios de Aquiles Serdán, Aldama, Camargo, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Chihuahua.

La acción refuerza el compromiso del organismo por garantizar derechos de propiedad a los ciudadanos, contribuyendo a la seguridad jurídica y al fortalecimiento de la tenencia de la vivienda en la entidad.