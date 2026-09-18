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Viernes 18 de septiembre de 2026

Coleccionista japonés devuelve voluntariamente máscara prehispánica a México

Un coleccionista japonés devolvió voluntariamente a México una máscara prehispánica considerada patrimonio cultural mexicano, informó la Embajada de México en Japón.

La embajadora Melba María Pría Olavarrieta explicó que se trata de la primera devolución voluntaria de patrimonio cultural mexicano concretada en Japón.

De acuerdo con la representación diplomática, el coleccionista adquirió la pieza años atrás en Francia y posteriormente decidió entregarla a México al considerar que era “lo correcto”.

El propietario solicitó mantener su identidad en reserva.

La Embajada destacó que la restitución representa un gesto de cooperación entre ambos países y refleja el compromiso con la protección y preservación del patrimonio cultural.

La pieza será trasladada de regreso a México para quedar bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

México ha impulsado durante los últimos años distintas acciones diplomáticas y legales para recuperar bienes arqueológicos y piezas históricas que se encuentran en el extranjero.

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