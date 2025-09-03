El Estado

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Colectivos antitaurinos de Chihuahua alistan protestas contra intento de reactivar corridas de toros

Colectivos antitaurinos del estado de Chihuahua han anunciado la preparación de una activación pacífica en protesta por los intentos de reactivar las corridas de toros en la entidad, particularmente en los municipios de Ciudad Juárez y Carretas.

De acuerdo con los activistas, estos eventos estarían programados para llevarse a cabo durante el mes de septiembre y representarían una grave violación a una suspensión judicial vigente, la cual prohíbe expresamente este tipo de espectáculos en el estado.

Gracias a la labor jurídica de una abogada animalista, se interpuso un amparo resuelto favorablemente por una jueza, quien determinó que las corridas de toros atentan contra el bienestar animal y, por tanto, debían ser suspendidas. Esta resolución ha sido considerada como un importante precedente nacional en la lucha por los derechos de los animales.

No obstante, los colectivos denunciaron que algunos actores locales han intentado evadir la ley, promoviendo eventos taurinos mediante argumentos legales cuestionables, aprovechando vacíos normativos o permisos municipales sin sustento jurídico.

Frente a esta situación, los colectivos antitaurinos hicieron un llamado a la ciudadanía, activistas, defensores de los derechos de los animales y al público en general a mantenerse alerta y participar en las movilizaciones que se realizarán en los próximos días.

“No se puede permitir que prácticas crueles y violentas continúen bajo el argumento de la tradición o el entretenimiento”, señalaron.

Las fechas, horarios y ubicaciones de las protestas serán anunciadas a través de redes sociales por referentes del movimiento, como El Álamo de Zazu, Muh Estrada y Superhumano, por lo que se invita a seguir estas plataformas para recibir información actualizada.

Los activistas recalcaron que la participación ciudadana será crucial en esta etapa, no solo para defender los derechos de los animales en Chihuahua, sino para enviar un mensaje claro a nivel nacional: la tauromaquia no tiene cabida en un país que avanza hacia la protección de los seres sintientes.

