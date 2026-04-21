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Martes 21 de abril de 2026

Colocan inflables con figuras del PRI en la ciudad de Chihuahua

En distintos puntos de la ciudad de Chihuahua fueron instalados inflables con imágenes de los diputados federales Alejandro Domínguez Domínguez y Tony Meléndez.

Al menos dos estructuras se ubicaron en los cruces de Ocampo y Bolívar, así como en avenida Independencia y Camargo, cerca del edificio que albergaba el Hotel Palacio del Sol.

Ambos legisladores fueron designados por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como defensores del partido en Chihuahua rumbo al proceso electoral de 2027.

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