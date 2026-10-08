Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

Jueves 8 de octubre de 2026

Fue colocada la segunda megaestructura metálica del puente atirantado del Reliz, también conocido como puente “Volado”, como parte de los trabajos de la gaza de incorporación del boulevard Teófilo Borunda al periférico De la Juventud.

La pieza tiene un peso aproximado de 35 toneladas y forma parte de la segunda sección del soporte norte. La maniobra se realizó a más de dos semanas del cierre vial implementado en la zona para permitir el desarrollo seguro de los trabajos.

De acuerdo con el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, la obra presenta un avance cercano al 40%. Esta estructura es la segunda de tres piezas metálicas que conformarán el arco principal que sostendrá el puente.

Actualmente se realizan labores de ensamblaje con apoyo de grúas y sobre soportes de concreto hidráulico previamente instalados. Posteriormente se continuará con la construcción del arco y de la calzada suspendida mediante tirantes de acero.

El proyecto contempla una gaza elevada de dos carriles, con un arco de aproximadamente 52 metros de altura sobre el canal del río Chuvíscar y una longitud total cercana a los 700 metros.

La obra busca agilizar la incorporación vehicular desde el boulevard Teófilo Borunda hacia el periférico De la Juventud y mejorar la movilidad en uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.