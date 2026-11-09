Colombia y Venezuela intensifican ofensiva contra el ELN con apoyo de Estados Unidos

Lunes 9 de noviembre de 2026

Bogotá, Colombia.- La ofensiva militar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se intensificó en la frontera entre Colombia y Venezuela, con el respaldo de Estados Unidos, luego de un ataque atribuido a esta organización guerrillera que dejó al menos tres soldados muertos y más de una decena de heridos en territorio colombiano.

La agresión ocurrió el sábado en una instalación militar de Santa Rosa del Sur, al norte de Colombia, donde fueron utilizados drones cargados con explosivos, en lo que especialistas consideran una de las principales acciones de represalia contra las fuerzas de seguridad desde el inicio de la nueva estrategia de combate al narcotráfico.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó el ataque y aseguró que su gobierno mantendrá las operaciones militares contra los grupos armados que operan en el país.

“¡No vamos a retroceder ni un milímetro!”, expresó el mandatario, quien posteriormente difundió imágenes de los tres militares fallecidos.

El ataque ocurrió un día después de la captura de un presunto operador financiero del ELN, identificado con el alias de “Carrito”, detenido durante una intervención de las autoridades en la misma región.

Estados Unidos refuerza operaciones en la frontera

La estrategia de seguridad contempla una mayor coordinación entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos para impedir que integrantes del ELN utilicen la frontera como refugio ante los operativos militares.

El pasado 30 de octubre, fuerzas estadounidenses proporcionaron inteligencia y apoyo tecnológico a una operación venezolana con drones contra posiciones del ELN en el estado de Apure, cerca del territorio colombiano.

De acuerdo con la organización venezolana de derechos humanos Fundaredes, el ataque habría dejado alrededor de 20 personas fallecidas, aunque las autoridades no han confirmado públicamente el balance definitivo.

Como parte de esta cooperación, Estados Unidos ha enviado equipo militar, incluidos drones MQ-9 Reaper, además de personal para labores de entrenamiento y asistencia a las fuerzas colombianas.

Durante una visita a Colombia en septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que impedir las operaciones del ELN en territorio venezolano constituye una prioridad de seguridad regional.

Refuerzan vigilancia y presencia militar

El gobierno colombiano también anunció el despliegue de elementos militares y policiales en zonas fronterizas, además de un proyecto para instalar barreras y sistemas de vigilancia en cruces irregulares a lo largo de los 2 mil 253 kilómetros de frontera con Venezuela.

Las autoridades buscan impedir que los integrantes del ELN crucen entre ambos países para evadir las operaciones de seguridad.

Sin embargo, especialistas advierten que el incremento de la presión militar podría provocar nuevas acciones violentas en regiones donde la organización mantiene presencia desde hace décadas.

A la agresión contra la base militar se suma el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante de inteligencia del Ejército colombiano, ocurrido en el departamento de Arauca.

El Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó su retención mediante un video en el que aseguró que la militar se encontraba con vida.

El ELN, organización guerrillera con aproximadamente 6 mil integrantes, mantiene estructuras armadas en distintas regiones de Colombia y Venezuela, donde las autoridades lo relacionan con actividades de narcotráfico y otras economías ilícitas.

La cooperación entre los gobiernos de Colombia, Venezuela y Estados Unidos representa un cambio en la estrategia regional de seguridad, con operaciones coordinadas destinadas a debilitar las estructuras armadas y financieras de la organización.

Mientras continúan los despliegues militares, las autoridades colombianas mantienen la alerta ante posibles nuevos ataques contra instalaciones de seguridad y objetivos estratégicos en las zonas fronterizas.