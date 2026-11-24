Martes 24 de noviembre de 2026

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, anunció oficialmente su intención de competir por la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2027, luego de aceptar la invitación de su partido para participar en el proceso interno de selección de candidato.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en sus redes sociales, grabado desde el mausoleo donde descansan los restos de sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, en Magdalena de Kino, Sonora.

En su mensaje, el legislador explicó que la decisión fue tomada después de un periodo de reflexión sobre su trayectoria política, sus raíces familiares y el compromiso que mantiene con su estado natal.

“Después de mucha reflexión, he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal”, expresó.

Colosio Riojas recordó que su padre, asesinado en 1994 cuando era candidato presidencial del PRI, tenía entre sus aspiraciones políticas llegar a gobernar Sonora, proyecto que ahora busca retomar mediante su propia trayectoria.

El senador destacó que su intención es encabezar una propuesta de gobierno cercana a la ciudadanía, profesional y enfocada en atender las necesidades de las familias sonorenses.

Su registro como aspirante está previsto para el próximo jueves 26 de noviembre, ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, instancia encargada de conducir el procedimiento de selección.

La decisión pone fin a las especulaciones sobre el estado en el que buscaría competir durante el proceso electoral de 2027, ya que anteriormente también había manifestado interés en la gubernatura de Nuevo León, entidad donde desarrolló gran parte de su carrera política.

Colosio Riojas fue presidente municipal de Monterrey y actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República por Nuevo León.

Aunque confirmó su intención de buscar la gubernatura de Sonora, todavía deberá participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para obtener formalmente la candidatura.