Colosio cuestiona ocho años de Morena: “¿Qué han resuelto?”

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó fuertes cuestionamientos contra los resultados de los gobiernos de Morena, al señalar que problemas como la corrupción, violencia, pobreza e impunidad continúan pese a la concentración de poder político del partido oficialista.

Durante su intervención con motivo de la entrega del Segundo Informe, Colosio cuestionó: “¿Cuántos años más van a culpar al pasado si ustedes mismos ya son parte de ese pasado?”

El legislador sostuvo que Morena cuenta con la Presidencia de la República, 23 gubernaturas y mayorías en ambas cámaras del Congreso, además de una importante presencia en los congresos estatales, por lo que consideró que existen condiciones suficientes para responder por los resultados del país.

“El poder absoluto les ha servido para imponer, para controlar, para tener todavía más poder, pero no les ha alcanzado para resolver lo esencial”, afirmó.

Colosio también cuestionó los resultados económicos y educativos, así como las reformas al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos, al considerar que México atraviesa una concentración de poder sin precedentes en su historia moderna.

Finalmente, aseguró que después de ocho años de gobiernos encabezados por Morena, los principales problemas nacionales siguen pendientes, por lo que llamó a evaluar los resultados más allá del discurso político.