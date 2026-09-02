México

24.15°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Colosio cuestiona ocho años de Morena: “¿Qué han resuelto?”

Ciudad de México.- El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó fuertes cuestionamientos contra los resultados de los gobiernos de Morena, al señalar que problemas como la corrupción, violencia, pobreza e impunidad continúan pese a la concentración de poder político del partido oficialista.

Durante su intervención con motivo de la entrega del Segundo Informe, Colosio cuestionó: “¿Cuántos años más van a culpar al pasado si ustedes mismos ya son parte de ese pasado?”

El legislador sostuvo que Morena cuenta con la Presidencia de la República, 23 gubernaturas y mayorías en ambas cámaras del Congreso, además de una importante presencia en los congresos estatales, por lo que consideró que existen condiciones suficientes para responder por los resultados del país.

“El poder absoluto les ha servido para imponer, para controlar, para tener todavía más poder, pero no les ha alcanzado para resolver lo esencial”, afirmó.

Colosio también cuestionó los resultados económicos y educativos, así como las reformas al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos, al considerar que México atraviesa una concentración de poder sin precedentes en su historia moderna.

Finalmente, aseguró que después de ocho años de gobiernos encabezados por Morena, los principales problemas nacionales siguen pendientes, por lo que llamó a evaluar los resultados más allá del discurso político.

Sheinbaum confirma investigaciones sobre Jorge Amílcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Boletos para Tito Double P en Chihuahua llegan hasta los 5 mil pesos

Reportan abatido al “R5”, jefe de sicarios de Cárteles Unidos en Michoacán

Buscan a dos hermanos sonorenses desaparecidos en Chihuahua

Detectan anomalías por miles de millones de pesos en Gobierno federal; sancionan a más de 4 mil funcionarios
Segundo Simulacro Nacional 2026 será el 19 de septiembre; alerta llegará a celulares
FGR realiza cateos por presunto huachicol en cuatro municipios de Chihuahua
Buscan a Edgar Eli Varela; desapareció en Delicias
Derrumbe pone en riesgo dos viviendas en Residencial San Francisco
Localizan restos óseos calcinados durante operativo de búsqueda en Madera
Trump plantea nuevos requisitos para pasaportes de menores nacidos en Estados Unidos
Manque Granados cuestiona Segundo Informe de Sheinbaum; señala alza en canasta básica y falta de medicamentos

Municipios

Más Noticias

Realizan operativo extraordinario en Cereso de Aquiles Serdán; aseguran puntas hechizas y celulares
Piden cuidar la Ciudad Deportiva y evitar tirar basura doméstica
Detienen a hombre acusado de encerrar en una jaula a niño con autismo en Baja California