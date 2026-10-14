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Miércoles 14 de octubre de 2026

Comandancia Oriente de Chihuahua estará lista en la primera semana de diciembre

La construcción de la nueva Comandancia Oriente de Chihuahua Capital entró en su etapa final y se prevé que los trabajos concluyan durante la primera semana de diciembre, informó Carlos Rivas, director de Obras Públicas Municipales.

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el funcionario explicó que la obra avanza conforme a las previsiones establecidas y representa uno de los proyectos estratégicos del Municipio en materia de infraestructura para la seguridad pública.

Rivas destacó que la ubicación de la comandancia permitirá fortalecer la presencia policial en la zona oriente y reducir los tiempos de respuesta ante llamados de emergencia y reportes ciudadanos.

El titular de Obras Públicas reconoció que uno de los principales retos durante la construcción han sido las condiciones del terreno; sin embargo, aseguró que actualmente el proyecto se encuentra próximo a su conclusión.

La también denominada Comandancia Oriente o Distrito León representa una inversión cercana a los 260 millones de pesos y está proyectada para fortalecer la capacidad operativa de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en uno de los sectores de mayor crecimiento de la capital.

Con su próxima conclusión, el Gobierno Municipal busca ampliar la infraestructura de seguridad y acercar los servicios policiales a las colonias ubicadas en el oriente de Chihuahua.

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