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Jueves 8 de octubre de 2026

Comandante de la FGE habría sido advertido antes de su captura por delitos sexuales

Ciudad Juárez, Chih.- Días antes de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra, el comandante de la Unidad de Detenidos, Erick G. G., habría sido advertido por compañeros de trabajo sobre la acción judicial que se preparaba en su contra, de acuerdo con información atribuida a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según las versiones, tras conocer la situación el mando solicitó su periodo vacacional y, antes de retirarse, dejó en las instalaciones la unidad oficial, el armamento y el equipo que tenía bajo resguardo.

Erick G. G., quien tenía más de un año asignado al área de detenidos, fue detenido junto con su padre, Valentín G. L., de 70 años. Ambos fueron posteriormente vinculados a proceso por su probable participación en delitos sexuales cometidos contra dos menores de edad.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia informó que la investigación contempla cuatro hechos de violación agravada y abuso sexual con penalidad agravada, presuntamente ocurridos entre 2019 y 2022 en un domicilio de la colonia Praderas del Sol.

De acuerdo con la investigación ministerial, Erick G. G. habría agredido sexualmente a su hijastra, mientras que su padre es señalado por presuntas agresiones contra su nieta biológica y otra menor.

Ambos fueron detenidos el 1 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia La Chaveña y permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

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