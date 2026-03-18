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Miércoles 18 de marzo de 2026

Comando Norte reconoce amenazas de cárteles contra tropas de EE. UU. en la frontera

El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Greg Guillot, confirmó que existen amenazas contra tropas estadounidenses desplegadas en la frontera con México, presuntamente por parte de cárteles del narcotráfico.

Durante una audiencia en el Capitolio, la congresista demócrata Sara Jacobs señaló reportes sobre un incremento en la actividad de grupos criminales tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la legisladora, integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habrían sido objeto de hackeo de teléfonos y mensajes con amenazas personales. Al respecto, Guillot respondió que está al tanto de la situación y subrayó que cualquier riesgo a las tropas “requiere atención prioritaria”, aunque evitó dar detalles adicionales.

En su testimonio ante el Comité de Servicios Armados, el general advirtió que el hostigamiento de cárteles hacia personal estadounidense ha ido en aumento durante el último año, particularmente en la zona fronteriza. Si bien consideró poco probable un enfrentamiento directo, no descartó que las organizaciones criminales incrementen su nivel de confrontación ante la presión de operativos militares y policiales.

El contexto de estas tensiones se enmarca en el operativo realizado en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas mexicanas abatieron a “El Mencho”, acción que contó con apoyo de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, según confirmó la administración de Claudia Sheinbaum.

Desde la llegada del presidente Donald Trump en 2025, la presencia militar en la frontera sur ha superado los 12 mil elementos, además de la creación de nuevas Áreas Nacionales de Defensa (NDA), como parte de una estrategia enfocada en seguridad y control migratorio.

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