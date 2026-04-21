Combaten incendio forestal en Guachochi; presenta 30% de control

Martes 21 de abril de 2026

Un incendio forestal se mantiene activo en el municipio de Guachochi, al suroeste del estado, donde brigadistas trabajan para contener el avance del fuego.

De acuerdo con el Monitor de Incendios de la Conafor, el siniestro inició el lunes 20 de abril en el ejido Santa Anita (El Ojito), con una superficie preliminar afectada de cinco hectáreas.

Hasta el último corte, alrededor de 10 combatientes se encontraban en labores de control, logrando un avance del 30% en contención y 10% en liquidación.

A nivel nacional, la Conafor reportó 13 incendios forestales activos y 16 ya liquidados, siendo este el único registrado en el estado de Chihuahua hasta el momento.