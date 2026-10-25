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Domingo 25 de octubre de 2026

Combatir al crimen organizado es demostrar patriotismo, no falta de amor a la patria: Juan Blanco

El expresidente municipal de Chihuahua, Juan Blanco, integrante del movimiento Libertad para César Jáuregui, cuestionó las afirmaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una supuesta falta de patriotismo y amor a la patria por parte de César Jáuregui Moreno, contenidas en el comunicado 751/26.

Blanco sostuvo que la actuación de Jáuregui como fiscal general del Estado de Chihuahua demuestra precisamente lo contrario, pues asumió su responsabilidad de enfrentar al crimen organizado y respaldar acciones para proteger la seguridad de los chihuahuenses.

“Si alguien demostró patriotismo o ha demostrado patriotismo y amor a la patria, es Jáuregui en el ejercicio de su función como fiscal, ya que no eludió su responsabilidad de dar paz y tranquilidad a la sociedad retirando de las calles dos toneladas de metanfetaminas”, expresó.

El exalcalde recordó que el operativo contra un narcolaboratorio, que hoy es materia de investigación, permitió asegurar una importante cantidad de droga, por lo que consideró necesario distinguir entre las acciones realizadas para combatir a la delincuencia organizada y las responsabilidades individuales que deben acreditarse ante los tribunales.

Blanco también cuestionó lo que considera falta de acciones contra el crimen organizado y pidió examinar con el mismo rigor los señalamientos relacionados con otras autoridades.

“Falta de patriotismo es no hacer nada en contra del crimen organizado, es no entregar a Rocha Moya, es no lo de Marina del Pilar, es que estén entregados los intereses al crimen organizado. Esa es falta de patriotismo y de lealtad al país”, afirmó.

El expresidente municipal señaló que los cuestionamientos sobre el patriotismo no deben sustituir la obligación de acreditar responsabilidades penales mediante pruebas y con pleno respeto a la presunción de inocencia.

Finalmente, reiteró su respaldo a César Jáuregui y a su derecho de enfrentar un proceso judicial apegado a derecho, sin que una vinculación a proceso sea presentada como una sentencia condenatoria.

Vinculan a proceso a César Jáuregui por traición a la patria; permanecerá en El Altiplano

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