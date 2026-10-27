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Martes 27 de octubre de 2026

"Combatir al narcotráfico no es traicionar a la patria”: César Jáuregui advierte sobre riesgos de persecución política

Durante su intervención ante un juez federal en Almoloya de Juárez, el pasado viernes, el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, cuestionó la acusación de traición a la patria formulada por la Fiscalía General de la República (FGR), derivada del operativo en el que fueron aseguradas aproximadamente dos toneladas de metanfetaminas en un narcolaboratorio de Chihuahua.

“Pero esos muchachos no pueden ser traidores a la patria”, expresó Jáuregui al referirse a los agentes que participaron en el operativo, y cuestionó que una acción contra el crimen organizado pueda derivar en una imputación de esa naturaleza.

El exfiscal advirtió sobre los riesgos de utilizar delitos contra la patria con interpretaciones políticas e ideológicas, recordando antecedentes históricos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile y Estados Unidos.

“Las tentaciones autoritarias siempre están presentes independientemente de la ideología que las profese y por eso resulta tan importante el debate que hoy estamos dando”, señaló ante el juzgador.

Jáuregui sostuvo además que ninguno de los 46 funcionarios que rindieron declaraciones ante las autoridades lo vinculó directamente con la presencia de agentes extranjeros en el operativo, pese a las investigaciones técnicas, registros telefónicos y seguimientos mediante GPS.

En su intervención pidió proporcionalidad en la impartición de justicia y advirtió sobre las consecuencias de ampliar la interpretación del delito de traición a la patria.

Posteriormente, el juez federal resolvió vincular a proceso a Jáuregui Moreno por dicho delito y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La resolución no constituye una sentencia condenatoria.

https://youtu.be/4ERfewfvfQU?si=Ii0yZdivjjU1khl2

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