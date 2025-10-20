Comercios en la zona norte cumplen con precio de canasta básica, reporta Profeco

Lunes 20 de octubre de 2025

Según el monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en supermercados y centrales de abasto, los comercios de la zona norte del país, que incluye a Chihuahua, cumplen con ofrecer la canasta básica a un precio por debajo de los 910 pesos.

El reporte presentado esta mañana en la conferencia de prensa presidencial señala que el precio promedio de la canasta básica en la zona norte es de 856 pesos, mientras que en la región centro-norte el precio promedio es ligeramente mayor, con 862 pesos.

La zona norte está conformada por los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.