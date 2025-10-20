México

17.65°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de octubre de 2025

Comercios en la zona norte cumplen con precio de canasta básica, reporta Profeco

Según el monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en supermercados y centrales de abasto, los comercios de la zona norte del país, que incluye a Chihuahua, cumplen con ofrecer la canasta básica a un precio por debajo de los 910 pesos.

El reporte presentado esta mañana en la conferencia de prensa presidencial señala que el precio promedio de la canasta básica en la zona norte es de 856 pesos, mientras que en la región centro-norte el precio promedio es ligeramente mayor, con 862 pesos.

La zona norte está conformada por los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Entregan uniformes escolares a la Escuela Tarahumara de Beisbol; destacan apoyo a la comunidad estudiantil

PAN y PRI en Chihuahua no descartan alianza rumbo a 2027, pese a ruptura nacional

Violencia persiste en la Franja de Gaza pese a alto al fuego anunciado por Trump
Senado impulsa aumento del salario mínimo a dos canastas básicas para 2026
Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026 con mayor techo de endeudamiento
Edulcorantes sin calorías, aliados clave para la reducción de azúcar en bebidas y la salud pública, aseguran expertos
Gobierno federal adelanta pago de becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”
ANAM recupera 200 mil millones de pesos por combate al contrabando y huachicol fiscal: Rafael Marín
PAN y PRI en Chihuahua no descartan alianza rumbo a 2027, pese a ruptura nacional
Entregan uniformes escolares a la Escuela Tarahumara de Beisbol; destacan apoyo a la comunidad estudiantil

Municipios

Más Noticias

Aún sin definir aumento al impuesto predial para 2026: Roberto Fuentes Rascón
Aprueban reforma al IEPS para 2026: aumentan impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos
Regresa el debate sobre el Fonden tras inundaciones; Sheinbaum anuncia investigación por corrupción