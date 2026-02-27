El Estado

7.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

Comisión Nacional Forestal reporta seis incendios forestales en Chihuahua

Durante la última jornada, dos incendios forestales en el estado de Chihuahua fueron controlados y sofocados; sin embargo, un nuevo siniestro se inició en el municipio de Bocoyna, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

De acuerdo con el reporte actualizado a las 20:19 horas del jueves, a nivel nacional se registraron 25 incendios forestales activos y 27 liquidados. De estos, seis se localizan en territorio chihuahuense.

Cinco de los incendios se ubican en el municipio de Bocoyna, tres de ellos en las inmediaciones de San Juanito, el principal poblado de esa demarcación. El sexto incendio se presenta en el municipio de Carichí, específicamente en el ejido Chineachi.

En cuanto a la superficie afectada, dos de los siniestros activos abarcan tres hectáreas cada uno; otros dos, dos hectáreas; y los dos restantes, una hectárea respectivamente. Todos comenzaron el jueves 26 de febrero.

El incendio con mayor avance en control se registra en Carichí, con un 70 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación. Los demás presentan un avance de entre 10 y 30 por ciento.

Un total de 79 combatientes trabajaban hasta la noche del jueves en las labores de control y extinción del fuego, con el objetivo de evitar su propagación y reducir daños ambientales.

Tras muerte de “El Mencho”, Anabel Hernández lanza señalamientos sobre presunto apoyo del CJNG a campaña presidencial

