Comisiones Unidas rechazan iniciativa de movilidad por ser "copia literal" de reglamento de Guadalajara

Martes 11 de noviembre de 2025

Por unanimidad de votos las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte del H. Ayuntamiento de Chihuahua, se decidió enviar a Mesas Técnicas de Trabajo la iniciativa de movilidad presentada por el regidor de Morena, Miguel Riggs, tras comprobarse que el documento es una copia íntegra del Reglamento de Movilidad de Guadalajara, sin adaptación a la realidad de la capital chihuahuense.

El regidor presidente de dichas comisiones, José Alfredo Navarrete Paz, fue contundente al enumerar una serie de términos que no corresponden a la movilidad local. Dijo que el documento presentado por Miguel Riggs "es 95% un copy-paste de una ley que opera en Guadalajara, mantiene hasta los números de página del reglamento de dicha ciudad, hace referencia a programas inexistentes en Chihuahua y menciona infraestructura que no tenemos”.

El texto incluye definiciones, artículos y estructuras idénticas a las del reglamento tapatío, con referencias a programas, infraestructura y leyes que no existen en Chihuahua, como el "Tren Ligero", "Calandrias", "Pedibús", "Vicibus" o el programa "Hay Lugar" y contiene errores de forma, como números de página del reglamento de Guadalajara insertados en el contenido, citas a la Fiscalía del Estado de Jalisco, y términos administrativos no homologados que generan confusión.

Incluso utiliza el término "personas peatonas" en lugar de "peatones"; define 83 conceptos copiados literalmente del glosario de Guadalajara; menciona programas "ciclopuertos masivos" no implementados localmente.

Por ese motivo el presidente de las Comisiones Unidas quien se encargó de hacer la revisión del contenido de la iniciativa del regidor morenista puso a votación enviar el documento a Mesas Técnicas de Trabajo en el que participen la Coordinación Jurídica y el Departamento de Normatividad del H. Ayuntamiento de Chihuahua, así como las y los Regidores que integran las comisiones unidas en mención para para revisar y adaptar el documento a las necesidades reales de Chihuahua.

“Es fundamental eliminar el contenido copiado que no aplica a nuestra ciudad y desarrollar propuestas basadas en diagnósticos locales, garantizando transparencia y participación ciudadana en la elaboración de un reglamento que sí responda a las necesidades de movilidad segura, accesible y sostenible para todos los chihuahuenses” externó en su participación el Regidor Navarrete Paz.

Reiteramos nuestro compromiso con una movilidad realista, inclusiva y bien planificada, que considere las particularidades de nuestra ciudad. No permitiremos que se aprueben documentos sin rigor técnico ni adaptación local, ya que esto solo generaría más problemas que soluciones.

Navarrete Paz refirió la contradicción entre el discurso crítico y continuo del regidor Riggs y la calidad de su propuesta: "Nuestro compañero regidor ha sido muy crítico de esta administración, y tiene todas las facultades de hacerlo. Sin embargo, cuando tenemos, como dicen, lengua larga hay que tener cola corta, y en este caso nos presenta un documento con serias deficiencias”, concluyó.