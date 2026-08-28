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Viernes 28 de agosto de 2026

Comité Coordinador impulsa acciones para fortalecer la difusión de la transparencia en Chihuahua

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se abordaron acciones orientadas a fortalecer la transparencia y facilitar que la ciudadanía conozca y utilice los mecanismos disponibles para exigir el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

Uno de los principales temas analizados fue la propuesta para impulsar la difusión de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, debido a la importancia de que tanto la ciudadanía como las instituciones conozcan con mayor claridad en qué consiste este mecanismo, para qué sirve, dónde puede presentarse y cuáles son los requisitos necesarios.

Para ello, se planteó la elaboración de materiales informativos que permitan explicar de manera sencilla este procedimiento. La Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el organismo correspondiente, participará en la elaboración de material base de difusión, como infografías y otros recursos informativos.

Asimismo, se contempla que las instituciones integrantes del Comité Coordinador contribuyan a la difusión de estos materiales a través de sus respectivos espacios institucionales y redes sociales, fortaleciendo así la coordinación y el alcance de las acciones emprendidas.

Durante el intercambio de ideas también se destacó la importancia de fortalecer la promoción del Sistema Estatal Anticorrupción, aprovechando la experiencia y las capacidades de las instituciones que lo integran para acercar a la sociedad información sobre su funcionamiento y las acciones que se desarrollan en Chihuahua.

En este contexto, resulta de interés continuar mejorando el área de comunicación de la Secretaría Ejecutiva, como una herramienta para fortalecer la difusión del trabajo institucional y contribuir a que los avances y acciones del Sistema sean cada vez más conocidos por la ciudadanía.

Con estas acciones, el Comité Coordinador refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la transparencia, la difusión de mecanismos de participación y el conocimiento ciudadano sobre las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción.

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