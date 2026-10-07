Common Sense Media califica a ChatGPT for Teens como de “riesgo inaceptable”

Miércoles 7 de octubre de 2026

San Francisco, EU.- La organización Common Sense Media calificó a ChatGPT for Teens como un producto de “riesgo inaceptable” para menores de 18 años, tras detectar fallas en algunas de sus medidas de seguridad durante una evaluación realizada con más de 4 mil instrucciones de prueba.

El análisis fue elaborado por el Youth AI Safety Institute, que señaló problemas principalmente en las alertas dirigidas a padres, la identificación de situaciones de crisis, el modo de estudio y la detección de la edad de los usuarios.

De acuerdo con la organización, durante sus pruebas algunas cuentas vinculadas a padres mantuvieron conversaciones prolongadas relacionadas con autolesiones, ideación suicida o trastornos alimentarios sin que se generaran alertas inmediatas.

También reportó que ChatGPT no recomendó de manera consistente acudir a líneas de crisis o profesionales cuando los evaluadores consideraban necesaria esa intervención.

Common Sense Media también afirmó que el sistema de estimación de edad no consiguió cambiar automáticamente algunas cuentas registradas como adultas a la modalidad para adolescentes, aun después de múltiples interacciones que sugerían que el usuario era menor de edad.

Ante los resultados, la organización pidió a OpenAI restringir temporalmente el uso de ChatGPT por menores hasta fortalecer las medidas de protección.

OpenAI rechazó que las pruebas reflejen con precisión el funcionamiento actual de sus sistemas de seguridad. La empresa sostuvo que parte de la evaluación pudo haberse realizado antes de que determinadas funciones estuvieran completamente implementadas y solicitó que las pruebas fueran repetidas.

ChatGPT for Teens fue presentado por OpenAI el 18 de agosto de 2026 como una experiencia destinada a jóvenes de entre 13 y 17 años, con mayores salvaguardas, controles parentales, herramientas educativas y mecanismos para fomentar un uso saludable de la inteligencia artificial.

La compañía mantiene que su objetivo es priorizar la seguridad de los adolescentes y que continúa desarrollando herramientas de predicción de edad, controles parentales y protección ante contenidos sensibles.