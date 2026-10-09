Chihuahua

24.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 9 de octubre de 2026

Como siempre, voy a estar disponible para la gente: César Jáuregui

“Como siempre, voy a estar disponible para la gente”, afirmó César Jáuregui Moreno durante una concurrida reunión con vecinos de las colonias El Porvenir y Luis Donaldo Colosio, donde reiteró su compromiso de mantener una atención directa y permanente con los ciudadanos, escuchar sus problemas y regresar a las comunidades cuantas veces sea necesario.

En el encuentro celebrado la noche del jueves en la colonia El Porvenir, decenas de familias participaron activamente en una charla en la que expusieron las principales necesidades de sus comunidades, particularmente en materia de seguridad pública, alumbrado y pavimentación.

Jáuregui escuchó los planteamientos de los asistentes y les aseguró que, una vez concluido el proceso en el que actualmente participa, no tendrán dificultades para encontrarlo, solicitar una audiencia o pedirle que regrese personalmente a sus colonias para atender sus inquietudes.

Explicó que esta forma de trabajar no es nueva para él, pues a lo largo de su trayectoria en el servicio público ha considerado que ninguna responsabilidad en la agenda de un funcionario puede estar por encima de la atención a las personas.

Insistió en que los ciudadanos no deben enfrentar obstáculos para hablar con sus autoridades ni depender de intermediarios para plantear sus necesidades, porque escuchar, atender y dar seguimiento a los problemas de la gente constituye una de las principales obligaciones de quienes ejercen una responsabilidad pública.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los vecinos, quienes manifestaron su aprobación a esta manera de entender el servicio público, basada en la cercanía, la disposición de escuchar y el compromiso de regresar a las comunidades.

Durante la reunión, Jáuregui también destacó la participación de las familias y su disposición para involucrarse en los asuntos de sus colonias.

“La gente está puesta, solo hay que venir acá y ser empáticos con sus problemas”, expresó al referirse al ambiente de diálogo que prevaleció durante el encuentro.

Asimismo, hizo referencia a los retos políticos de 2027 y a la importancia de mantener el contacto directo con los ciudadanos, más allá de los discursos y las reuniones formales.

“El reto del 27 no se gana sin ponerle al jale y sin entregar el corazón con la gente”, sostuvo Jáuregui.

Finalmente, agradeció a quienes organizaron el encuentro y a las familias de El Porvenir y Luis Donaldo Colosio por su participación, reiterando que continuará recorriendo las colonias de Chihuahua para escuchar de primera mano las necesidades de sus habitantes.

“Nos seguimos viendo y a darle”, concluyó.

Dictan prisión preventiva a “El Tanque”, presunto operador del CJNG

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

Mantienen pronóstico de lluvias, viento y posible granizo en Chihuahua

Sostiene César Jáuregui diálogo de casi tres horas con empresarios y profesionistas de Chihuahua

Pavimentarán 2.65 kilómetros de la carretera Témoris-Bahuichivo
Supervisa alcalde afectaciones en muro de contención de Teófilo Borunda y Universidad
Desarticulan banda que usaba inteligencia artificial para clonar voces y extorsionar
En el IMSS, a los derechohabientes les piden paciencia y a los médicos, milagros: Isela Martínez
Maru Campos alista cambios en su gabinete rumbo al proceso electoral de 2027
Chihuahua buscará atraer inversiones de semiconductores en SEMICON West 2026
Municipio iniciará primer tramo de Poniente 5 con recursos estatales
Modernizan con tecnología LED 21 parques y espacios públicos de Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Localizan a hombre sin vida y con huellas de violencia en Granjas Sacramento
Advierten baja supervivencia de cáncer infantil en México por diagnósticos tardíos
Morena presentará Segundo Informe de actividades de sus regidores en Chihuahua