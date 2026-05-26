Comparece Rubén Rocha Moya ante la FGR por investigación derivada de acusaciones de Estados Unidos

Martes 26 de mayo de 2026

Culiacán, Sin.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que compareció ante agentes del Ministerio Público Federal en atención al citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con las investigaciones derivadas de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Rocha Moya confirmó que acudió a las instalaciones de la FGR en Culiacán, donde respondió a los cuestionamientos formulados por la autoridad investigadora.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó el mandatario con licencia.

Durante la misma jornada también acudió a la delegación federal el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Saavedra, quien igualmente figura entre las personas señaladas en las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De manera extraoficial trascendió que el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también habría acudido a rendir declaración; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Los funcionarios, junto con el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros servidores públicos mencionados en el caso, fueron citados por la FGR para comparecer y aportar información dentro de la investigación en curso.

En su mensaje, Rocha Moya reiteró su respeto al Estado de derecho y a las instituciones de procuración de justicia, al tiempo que aseguró que colaborará con las autoridades en todo momento para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, sostuvo que continuará defendiendo su postura y afirmó que seguirá atendiendo cualquier requerimiento de las instancias competentes conforme avance el proceso de investigación.