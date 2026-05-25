Comparecerá César Jáuregui ante la FGR como testigo por caso de narcolaboratorio en Morelos

Lunes 25 de mayo de 2026

El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que acudirá el próximo miércoles 27 de mayo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez, tras haber sido notificado para comparecer como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el narcolaboratorio localizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio exfuncionario, la notificación oficial fue realizada el pasado sábado 23 de mayo por personal de la FGR, quienes le informaron sobre la diligencia programada como parte de las indagatorias federales.

Jáuregui Moreno señaló que atenderá el citatorio en los términos establecidos por la autoridad y participará en calidad de testigo, aportando la información que le sea requerida en torno a los hechos investigados.

El exfiscal indicó que acudirá con plena disposición para colaborar con las autoridades federales y contribuir al esclarecimiento de los acontecimientos relacionados con la operación del narcolaboratorio descubierto en la sierra de El Pinal.

La comparecencia forma parte de las investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía General de la República en torno a dicho caso, el cual ha derivado en diversos citatorios a funcionarios y exfuncionarios vinculados con áreas de seguridad y procuración de justicia.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer mayores detalles sobre el avance de las investigaciones, aunque han señalado que las entrevistas y comparecencias forman parte de los procedimientos ordinarios para la integración de las carpetas de investigación.

Se espera que en los próximos días continúen las diligencias relacionadas con este caso, considerado uno de los más relevantes en materia de seguridad en la entidad durante los últimos meses.