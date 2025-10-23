Comparte Bonilla estrategias de desarrollo económico con empresarios

Jueves 23 de octubre de 2025

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, participó en el “Networking: Conectando Oportunidades para el Futuro de Chihuahua”, un espacio de diálogo entre diversos empresarios, quienes intercambiaron ideas, estrategias de innovación y herramientas para el impulso de los diversos negocios, como parte de una colaboración para avanzar juntos.

Ahí, abordó con empresarios de distintos ramos de la capital, como el plan y visión para la ciudad en estos años, así como las estrategias para impulsar el desarrollo económico.

Expuso que la ciudad ha avanzado en los últimos años, posicionándose como la quinta más competitiva a nivel nacional de acuerdo a datos el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), gracias al trabajo en materia de seguridad, desarrollo económico, obras y servicios, entre otros.

Agregó que la importancia del trabajo conjunto para elevar el PIB local, el cual predomina más en el sector terciario y el secundario. Además, habló de los próximos proyectos que vienen para la ciudad tanto en infraestructura, movilidad y seguridad, así como eventos que están en puerta para atraer turismo a la ciudad.

Los invitó a colaborar por impulsar la ciudad, ya que se busca que las personas cuenten con una mejor calidad de vida, razón por la que Chihuahua le ha apostado a la mente de obra mediante la educación en ciencias, tecnología y matemáticas, así como a atraer inversiones.

Este evento surgió de una iniciativa conjunta del Grupo INDUSOL Chihuahua, Canacintra Chihuahua y el Clúster de Laboratorios de Chihuahua, con el propósito de fomentar el papel del sector empresarial para el desarrollo económico de la ciudad.