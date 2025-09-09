Chihuahua

Comparte personal de Sindicatura resultados del Cuarto Informe de Gobierno

Con el compromiso de mantener informada a la ciudadanía, personal de la Sindicatura Municipal, encabezado por la Síndica Olivia Franco, realizó la entrega de material informativo en distintos puntos de Chihuahua Capital para dar a conocer los resultados del Cuarto Informe de Gobierno Municipal, correspondiente al primer año del segundo periodo de la actual administración (2024–2027).

Durante la jornada, se compartió con la población un resumen de los principales logros alcanzados en los últimos cuatro años, estructurados en torno a cinco ejes estratégicos: seguridad, prosperidad, calidad de vida, infraestructura y medio ambiente, y gobierno eficiente.

“Salimos a compartir con la ciudadanía los resultados de estos cuatro años de trabajo. La rendición de cuentas también es parte de nuestra labor y queremos que la gente conozca como se está trabajando en Chihuahua Capital, para que pueda hacer una evaluación propia del trabajo realizado”, expresó Franco.

Agregó que una de las responsabilidades de la Sindicatura es ser un vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, lo que implica no solo vigilar y fiscalizar, sino también informar de forma clara, directa y accesible.

“Nuestra responsabilidad como Sindicatura no se limita a revisar procesos internos o emitir observaciones, también debemos salir a la calle, escuchar a la gente y compartir información útil, veraz y verificable. Solo así se construye una administración abierta y cercana”, señaló.

“El Cuarto Informe de Gobierno muestra avances concretos que impactan directamente en la vida de las y los chihuahuenses. Desde seguridad hasta inversión social, el trabajo ha sido constante y los resultados hablan por sí mismos”, añadió.

