El Estado

21.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Completo respaldo a Memo Ramírez, expresa Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI, felicitó al diputado Guillermo Ramírez por su toma de protesta como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Medina reconoció el liderazgo de cada miembro del Grupo Parlamentario que coordina, y destacó la capacidad de compañerismo y consenso interno para definir a Ramírez como su propuesta a esta posición que finalmente se concretó con la votación unánime del Pleno del Legislativo.

“El diputado Ramírez tiene profundo conocimiento sobre el marco legal de nuestro estado, y tiene habilidades técnicas que garantizan un manejo especializado de los temas que atañen a la Presidencia”, señaló, reconociendo además la cercanía que Ramírez tiene con la ciudadanía, así como su institucionalidad.

El coordinador parlamentario extendió también una felicitación a su compañero de Bancada, el diputado Luis Fernando Chacón, quien también rindió protesta como integrante de la nueva Mesa Directiva del Congreso.

Medina Aguirre reiteró que los diputados del PRI en Chihuahua están comprometidos con abonar al diálogo, los consensos y la eficiencia en el Congreso del Estado, sentido en el que reconoció al diputado José Luis Villalobos por el trabajo que realizó como vicepresidente de la Mesa Directiva del Primer Año Legislativo.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Con la Qualy; Arranca hoy Torneo Internacional de tenis ITF J30 en Britania Chihuahua

El primer torneo tiene qualy el 30 y 31 de agosto, mientras que el Main Draw se disputará del 1 al 6 de septiembre. El segundo torneo se celebrará con calificación los días 6 y 7 de septiembre

Regreso del PRI a la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado

Construirá empresa planta geotérmica en Celaya; Gobierno otorga concesión
Inicia Estado rehabilitación de la red de drenaje en Delicias
Marco Bonilla destaca apertura y colaboración con Gobierno Federal tras informe de Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum destaca obras en Chihuahua durante su Primer Informe de Gobierno
Promueven el autoempleo con venta de productos de la Escuela de Artes y Oficios y Casa de los Abuelos
Municipio realiza 299 inspecciones a negocios; clausura cuatro establecimientos por diversas irregularidades
Morena se niega a ceder presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro
SCJN publica foto oficial de sus nuevos nueve ministros; Hugo Ortiz Aguilar porta toga decorada

Municipios

Más Noticias

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado
Regreso a clases provoca congestión vehicular en el Periférico de la Juventud
Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos