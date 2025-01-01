Completo respaldo a Memo Ramírez, expresa Grupo Parlamentario del PRI

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI, felicitó al diputado Guillermo Ramírez por su toma de protesta como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Medina reconoció el liderazgo de cada miembro del Grupo Parlamentario que coordina, y destacó la capacidad de compañerismo y consenso interno para definir a Ramírez como su propuesta a esta posición que finalmente se concretó con la votación unánime del Pleno del Legislativo.

“El diputado Ramírez tiene profundo conocimiento sobre el marco legal de nuestro estado, y tiene habilidades técnicas que garantizan un manejo especializado de los temas que atañen a la Presidencia”, señaló, reconociendo además la cercanía que Ramírez tiene con la ciudadanía, así como su institucionalidad.

El coordinador parlamentario extendió también una felicitación a su compañero de Bancada, el diputado Luis Fernando Chacón, quien también rindió protesta como integrante de la nueva Mesa Directiva del Congreso.

Medina Aguirre reiteró que los diputados del PRI en Chihuahua están comprometidos con abonar al diálogo, los consensos y la eficiencia en el Congreso del Estado, sentido en el que reconoció al diputado José Luis Villalobos por el trabajo que realizó como vicepresidente de la Mesa Directiva del Primer Año Legislativo.