Con Mi Bolsa Escolar Marco Bonilla cumple con la educación: Regidora Myrna Monge

Lunes 31 de agosto de 2026

El alcalde Marco Bonilla sigue dando resultados y con la entrega del programa Mi Bolsa Escolar 2026 da continuidad a las políticas públicas que tiene en materia de educación informó la Regidora del PAN Myrna Monge, quien hoy participó en el arranque del ciclo escolar en el CONALEP Plantel 1, donde se realizó la entrega simbólica de mochilas del Programa "Mi Bolsa Escolar" 2026. En este plantel, los alumnos recibirán un total de 730 mochilas equipadas con calculadora científica y tres plumas.

La presidenta de la Comisión de Educación en el Ayuntamiento de Chihuahua dijo que Marco Bonilla mantiene un firme compromiso con la economía de las familias chihuahuenses a través de acciones que buscan prevenir la deserción escolar y propiciar condiciones de equidad entre las y los estudiantes, mediante la entrega de mochilas y materiales escolares básicos indispensables para su desarrollo académico.

"El alcalde Marco Bonilla trabaja y da resultados a la educación. Se ha logrado la entrega de más de 404 mil mochilas, con una inversión superior a los 138 millones de pesos entre 2025 y 2026, beneficiando de manera acumulada a un total de 806 planteles educativos en el municipio."

Durante el presente año, el gobierno municipal invertirá 70 millones 230 mil 621 pesos a través del Programa Mi Bolsa Escolar, con un total de 412 escuelas inscritas, distribuidas de la siguiente manera:

309 escuelas primarias

76 escuelas secundarias

27 planteles de Nivel Medio Superior

La Regidora Monge Meléndez recordó que el CONALEP Plantel 1 ha sido beneficiario de diversos apoyos por parte del gobierno municipal:

Infraestructura: construcción y equipamiento del Centro de Idiomas, con una inversión de 3 millones 500 mil pesos.

Presupuesto Participativo 2023: entrega de maquinaria para la juventud, con una inversión de 1 millón 636 mil 876 pesos.

2026: dotación de 730 mochilas en el marco del Programa Mi Bolsa Escolar.

A esta entrega acudieron: el Lic. Mario García, titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación; Dr. Omar Bazán Flores, director general Estatal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Lic. Myrna Monge Meléndez, Regidora presidenta de la Comisión de Educación; C.P. Gustavo Alonso Gasca Ramírez, director del CONALEP 1 Chihuahua y el Prof. David Balderrama Quintana, director del CONALEP 2.

El Programa Mi Bolsa Escolar es una iniciativa del Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, que busca fortalecer la economía familiar y garantizar condiciones de equidad educativa para las y los estudiantes del municipio.