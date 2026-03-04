Con éxito se realiza la plática “Primeros Auxilios Psicológicos” como parte de la Semana de la Salud 2026

Miércoles 4 de marzo de 2026

Como parte del segundo día de actividades de la Semana de la Salud 2026, se llevó a cabo con éxito la plática “Primeros Auxilios Psicológicos”, impartida por la Lic. Melissa Marr, psicóloga del IMPAS, contando con la participación de más de 60 personas colaboradoras de distintas dependencias del Gobierno Municipal.

Esta actividad forma parte de la agenda impulsada por Lupita Borruel, presidenta de la

Comisión de Salud del H. Ayuntamiento, quien ha reiterado la importancia de fortalecer la atención a la salud mental desde un enfoque preventivo y cercano, también al interior del servicio público.

Durante la sesión, las y los asistentes recibieron información clara y práctica sobre el ABCD de los Primeros Auxilios Psicológicos, así como herramientas clave para brindar contención a personas que atraviesan momentos difíciles. Se abordaron temas como la diferencia entre una crisis y otros estados emocionales, la necesidad de romper el tabú de hablar del suicidio y la relevancia de saber cómo actuar de manera oportuna y humana.

La plática incluyó una actividad práctica, en la que las y los participantes pudieron aplicar los pasos aprendidos, reforzando sus habilidades para responder adecuadamente ante situaciones de crisis, tanto en el ámbito laboral como personal.

Al cierre, se dio difusión al trabajo que realiza el área de Salud Mental del IMPAS, así como a la importancia de que, desde cada una de las dependencias municipales, se comparta información sobre la Línea de Atención en Crisis *800, como una herramienta accesible y fundamental para brindar apoyo a quien lo necesite.

Con estas acciones continúa la Semana de la Salud 2026, organizada por la regidora del Partido Acción Nacional, fomentando el cuidado de la salud de manera integral, que incluye también a quienes colaboran en el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla.