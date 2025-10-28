Deportes

Con jonrón de Freeman en la entrada 18, Dodgers vence a Blue Jays 6-5

Los Ángeles, California.– Con un dramático jonrón de Freddie Freeman en la entrada 18, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 6-5 a los Blue Jays de Toronto en el Juego 3 de la Serie Mundial 2025, en un encuentro que ya se inscribe como el más largo en la historia del Clásico de Otoño.

El veterano primera base se convirtió en el héroe de la noche al conectar un cuadrangular solitario al jardín derecho ante los lanzamientos del relevista Brendon Little, desatando la euforia en el Dodger Stadium y cerrando un maratónico duelo de casi siete horas de duración.

El “walk-off” de Freeman selló una victoria épica para los Dodgers, que ahora toman ventaja de 2-1 en la serie y se acercan a su segundo título consecutivo. El público celebró con júbilo mientras sus compañeros lo rodeaban en el plato en una de las postales más memorables de la postemporada.

El encuentro igualó el récord de 18 entradas como el más extenso en la historia de la Serie Mundial y superó las 500 lanzamientos combinados entre ambos equipos, reflejando la intensidad, la estrategia y el desgaste físico de ambas novenas.

A lo largo del duelo, figuras como Shohei Ohtani, Will Smith y el propio Freeman destacaron por los Dodgers, mientras que por los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette mantuvieron viva la ofensiva canadiense hasta el final.

Toronto, pese a la derrota, ha mostrado un nivel competitivo alto y buscará empatar la serie en el Juego 4, mientras los Dodgers intentarán aprovechar el impulso de su victoria histórica para acercarse aún más al campeonato.

