Con la Qualy; Arranca hoy Torneo Internacional de tenis ITF J30 en Britania Chihuahua

El primer torneo tiene qualy el 30 y 31 de agosto, mientras que el Main Draw se disputará del 1 al 6 de septiembre. El segundo torneo se celebrará con calificación los días 6 y 7 de septiembre

Chihuahua, Chih.,30/08/2025.– Hoy arranca la fase de calificación (qualy) del Torneo Internacional ITF J60 en Chihuahua, con la participación de más de 60 jugadores y jugadoras provenientes de España, Estados Unidos, India, Holanda y México.

El certamen otorga 30 puntos ITF al campeón o campeona, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del tenis juvenil. El primer torneo tiene qualy el 30 y 31 de agosto, mientras que el Main Draw se disputará del 1 al 6 de septiembre. Posteriormente, el segundo torneo se celebrará con calificación los días 6 y 7 de septiembre, y con cuadro principal del 8 al 13 de septiembre. En la rama femenil participan 21 jugadoras de tres países: España, Estados Unidos y México.

En la rama varonil, compiten 52 jugadores de cinco naciones: España, Estados Unidos, India, Holanda y México. La representación local está integrada por Sara Chávez, Ia Reyes Romero y María José Cajiga en la rama femenil; y por Santiago Chora, Eugenio Chan, Diego Soto, Aarón Grajeda y Alonso Valdez en la rama varonil. La acción se desarrolla en las remodeladas canchas del Club Britania de Chihuahua, reconocidas como "La Catedral del Tenis en el Estado" y cuna del mejor tenista chihuahuense de todos los tiempos: Miguel “Mike” Gallardo.

El árbitro general y supervisor del torneo ante la ITF y la Federación Mexicana de Tenis, Miguel Ángel Bravo Rodríguez, destacó la relevancia de este evento internacional y hizo una invitación a la afición al tenis de Chihuahua para que asista a disfrutar de los juegos a partir de hoy sábado, con encuentros programados a las 9:00, 12:00 y 13:30 horas. Con este evento, Chihuahua reafirma su posición como anfitrión de torneos internacionales que proyectan el talento local y fortalecen el lugar del tenis mexicano en el mundo. 🎾✨

Recibió Clau a Infantino; checaron preparativos para el Mundial

Qué significa el regreso de Checo Pérez con Cadillac a la F1?

Cadillac apuesta claramente por la experiencia y liderazgo. Pérez suma 281 Grandes Premios, 6 victorias, 3 poles y un subcampeonato mundial (2023)

