Con mantas y pancartas exigen libertad para César Jáuregui al iniciar audiencia en Ciudad Judicial

Jueves 22 de octubre de 2026

Con una gran manta y decenas de pancartas con la leyenda “Libertad para César Jáuregui”, ciudadanos, simpatizantes y militantes panistas comenzaron a concentrarse este jueves en las instalaciones de Ciudad Judicial, mientras inicia la audiencia de César Jáuregui Moreno, correspondiente a la causa penal promovida por la Fiscalía General del Estado.

Desde temprana hora, los primeros manifestantes llegaron al complejo judicial para expresar su solidaridad con Jáuregui Moreno y exigir que pueda enfrentar en libertad los procesos judiciales que se siguen en su contra, con pleno respeto a la presunción de inocencia.

La movilización se suma a las expresiones de respaldo registradas durante los últimos días, luego de la detención de Jáuregui el pasado sábado 17 de octubre, situación que ha generado manifestaciones de militantes panistas y ciudadanos en distintos puntos de la capital del estado.

La audiencia de este jueves corresponde al procedimiento del fuero común relacionado con los hechos derivados del operativo de desarticulación de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, y la presunta participación de agentes extranjeros.

Durante las audiencias anteriores, la defensa de Jáuregui ha señalado que, pese a los testimonios de más de 45 funcionarios y las pruebas técnicas presentadas por la propia Fiscalía estatal, no se estableció ninguna referencia específica que acreditara que el entonces fiscal hubiera autorizado o tenido conocimiento de la intervención de agentes extranjeros.

Los manifestantes han insistido en que las acusaciones deben resolverse ante los tribunales, con pruebas y sin interferencias políticas, y que Jáuregui debe contar con todas las garantías legales para ejercer su defensa.

En días recientes, grupos de militantes también acudieron a la sede del Comité Directivo Estatal del PAN para exigir una postura más enérgica de respaldo a César Jáuregui Moreno por parte de las dirigencias estatal y nacional del partido.

Mientras se desarrolla la audiencia, los ciudadanos concentrados en Ciudad Judicial mantienen su exigencia de que César Jáuregui pueda enfrentar el proceso en libertad, bajo una consigna que se ha hecho presente en las movilizaciones de los últimos días:

“¡Libertad para César Jáuregui!