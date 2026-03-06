Con plática sobre Alimentación Consciente, Lupita Borruel cierra ciclo de conferencias de la Semana de la Salud 2026

Viernes 6 de marzo de 2026

En el marco de la Semana de la Salud 2026, la regidora Lupita Borruel llevó a cabo la plática “Alimentación Consciente”, un espacio de aprendizaje y diálogo enfocado en fortalecer los hábitos saludables entre las y los colaboradores del Gobierno Municipal.

La regidora, quien preside la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de Chihuahua, ha impulsado desde su encargo distintas acciones orientadas a fortalecer la prevención y el acceso a información confiable en materia de salud.

La charla contó con la participación de la L.N. Lorena Peña, colaboradora del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), quien brindó a las y los asistentes información valiosa sobre la importancia de una nutrición consciente, entendida como la capacidad de identificar y elegir los alimentos adecuados según las necesidades de cada persona.

Durante la sesión, realizada en formato de foro abierto, las y los participantes pudieron interactuar mediante preguntas y respuestas, lo que permitió aclarar distintos mitos en torno a la alimentación, así como abordar temas relacionados con enfermedades metabólicas, entre ellas la obesidad.

Asimismo, se compartieron recomendaciones prácticas como la importancia de aprender a leer etiquetas nutricionales, cuidar las porciones, elegir adecuadamente el tipo de alimentos que se consumen y, sobre todo, acudir con personal de salud capacitado para recibir orientación alimenticia adecuada, evitando así caer en las llamadas “dietas de moda”.

Como parte de la información presentada, también se dio a conocer el trabajo que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, a través del IMPAS con la Clínica Metabólica “Mi Familia en Balance”, un programa que brinda atención integral a personas con riesgo de padecer enfermedades metabólicas.

Este modelo ofrece consulta nutricional, atención psicológica, rehabilitación cardiaca y programas de ejercicio, con el objetivo de brindar un acompañamiento completo que permita a las y los usuarios modificar hábitos de manera sostenible y mejorar su calidad de vida.

para Lupita Borruel, regidora del Partido Acción Nacional, es fundamental abrir este tipo de oportunidades de aprendizaje y diálogo para las y los colaboradores del Gobierno Municipal, ya que en muchos casos representan el primer contacto con la ciudadanía, por lo que conocer los programas y servicios disponibles permite orientar mejor a las familias chihuahuenses y fortalecer la prevención en materia de salud.

Esta actividad formó parte del último día de la agenda de pláticas de la Semana de la Salud 2026, cuyas actividades concluirán hoy con el Zumbatón, que se realizará en el Gimnasio Adaptado de 9:30 a 11:30 horas, evento abierto al público en general para promover la activación física en un ambiente de sana convivencia.